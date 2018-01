Incêndio atinge favela na zona sul de São Paulo

Daniela do Canto, do estadao.com.br,

SÃO PAULO - Um incêndio de grandes proporções atingiu a favela da Alba, na região do Jabaquara, zona sul de São Paulo, na tarde deste sábado, 19. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, 23 viaturas trabalharam no combate ao fogo na Favela beira-rio.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Corpo de Bombeiros trabalha no rescaldo do incêndio. Conforme os Bombeiros, uma pessoa se feriu ao cair de uma laje. Ela foi encaminhada, com ferimentos leves, ao Pronto-Socorro (PS) Jabaquara.

A sala de imprensa da corporação afirmou que ainda não há informações sobre a quantidade de barracos atingidos ou a causa das chamas.