Daniela do Canto, do estadao.com.br,

Um incêndio atinge uma favela na Rua Giuseppe Marino, no Parque Novo Mundo, zona norte de São Paulo, no início da tarde deste sábado, 16. Os bombeiros foram acionados às 12h15 e 14 equipes da corporação foram enviadas ao local para o combate ao fogo, que já está confinado. Ainda não há informações sobre possíveis feridos, barracos atingidos ou sobre as causas do incêndio.