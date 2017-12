Incêndio atinge favela na zona leste e deixa uma pessoa morta

De acordo com moradores, os bombeiros trabalharam rapidamente para conter as chamas e deixaram o local em seguida.

O fogo começou por volta das 2h, informou a Polícia Militar, e as suas causas ainda são desconhecidas. Também de acordo com a PM, o corpo foi encontrado pelos bombeiros durante o trabalho de combate ao fogo, mas ainda não foi identificado. O corpo foi removido por volta de 10h10.

SÃO PAULO - Um incêndio atingiu a Favela Promorar do Jardim Rio Claro, localizada na Travessa Joaquim Baston, em Sapopemba, na zona leste da capital paulista, e uma pessoa morreu carbonizada na madrugada desta quinta-feira, 9. O fogo já foi contido pelo Corpo de Bombeiros.

Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade

A Defesa Civil estima que 39 famílias tenham sido atingidas, mas, até as 9h45 desta quinta-feira, 26 cadastros foram feitos. O incêndio atingiu parte do pátio 1 da comunidade, que tem seis pátios.

Durante a manhã desta quinta-feira, na área incendiada, havia uma viatura da PM e outra Guarda Civil Metropolitana (GCM). Vários curiosos, incluindo crianças, foram à favela para ver os destroços do incêndio.

A Defesa Civil entregou aos moradores atingidos pelo incêndio kits emergenciais, que incluem colchões, itens de limpeza e alimentos. Por questão de logística, não foi oferecido café da manhã às famílias, mas a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) prometeu servir almoço.

Até as 10h desta quinta-feira, nenhuma pessoa foi deslocada para um abrigo. "No ato do cadastro, a Defesa Civil questiona se a pessoa precisa de abrigo. Até o momento, todos falaram que vão para casa de amigos ou familiares", afirmou o coordenador operacional da Defesa Civil, Nelson Suguieda.