Incêndio atinge favela na zona leste de SP; 40 famílias perdem casas

SÃO PAULO - Um incêndio atingiu uma favela na região de Cidade Líder, na zona leste da capital paulista, na madrugada desta quarta-feira, 24. A rua mais atingida foi a Saul Borges Carneiro, no Jardim Eliane. Cerca de 40 famílias perderam suas casas, destruídas pelo fogo.

O Corpo de Bombeiros enviou 16 viaturas para combater as chamas. Não houve feridos. As famílias serão levadas para abrigos. Ainda não são conhecidas as causas do incêndio.

