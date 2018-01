Incêndio atinge favela na zona leste de SP

Um incêndio atingiu a favela na manhã desta sexta-feira, 23, no bairro de Sapopemba, na zona leste de São Paulo. O fogo iniciou por volta das 5h46 nas proximidades da Avenida Marginal do Oratório. Por volta das 8h50, o combate às chamas já estava sob controle, em fase de rescaldo. Uma pessoa foi encaminhada ao Hospital Albert Sabin para atendimento, mas ela não apresentava sinais de lesões ou queimaduras. Quatorze viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local. Estima-se que cerca de 40 moradias foram atingidas.

No dia 31 de agosto, um incêndio atingiu uma favela na Vila Brasilândia, na zona norte da capital paulista. Duas semanas antes, no dia 13 de agosto, outro incidente do tipo ocorreu em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo.