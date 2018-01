Incêndio atinge favela na Grande SP

SÃO PAULO - Um incêndio atingiu na tarde desta terça-feira, 13, uma favela na Estrada Alpina, em Osasco, na Grande São Paulo.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, 40 viaturas chegaram a atuar no local para tentar combater as chamas. Por volta das 20h20, o fogo foi controlado, mas 28 veículos da corporação permaneciam na favela, para rescaldo.

Ainda de acordo com os bombeiros, não há relatos de vítimas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.