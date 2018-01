Incêndio atinge favela na Avenida Roberto Marinho

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros tenta controlar desde às 16 horas desta quarta-feira, 25, um incêndio na favela da Rocinha, na altura do número 5685 da Avenida Jornalista Roberto Marinho, na Zona Sul de São Paulo.

Dezessete viaturas, com 39 bombeiros, foram enviados para combater as chamas no local. Não há informações sobre feridos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), duas faixas da direita da via, no sentido aeroporto, estão bloqueadas, no cruzamento com a Rua Palmares.

Hoje cedo, a corporação foi acionada para apagar um incêndio na Favela Alba, no Parque do Jabaquara, também na zona sul da cidade. Dezessete viaturas dos bombeiros foram para o local. Não houve vítimas.

Texto atualizado às 18 horas.