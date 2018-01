Incêndio atinge favela em SP

SÃO PAULO - Um incêndio de grandes proporções atingiu a favela Carolina, no bairro da Casa Verde, zona norte de São Paulo, na noite deste domingo, 31. O fogo começou por volta das 20h45. O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou 19 viaturas para o local. De acordo com a corporação, não há registro de vítimas até as 23h de domingo.

Cerca de duas horas após o início das chamas, o fogo já estava sendo controlado pelos bombeiros. O incêndio afetou uma área de cerca de 800 metros quadrados. Além do Corpo de Bombeiros, equipes da Defesa Civil, da Eletropaulo e da Polícia Militar também foram destacadas para a operação.