Incêndio atinge favela em Osasco, na Grande São Paulo

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

SÃO PAULO - O incêndio que atingiu pelo menos cinco barracos da favela Flamenguinho, no Jardim Piratininga, em Osasco, na Grande São Paulo, próximo à Rodovia Castelo Branco, já foi controlado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as duas equipes permanecem no local, na Rua Padre Vieira, altura do número 250, para a operação rescaldo. O fogo teve início por volta das 8h30 e ninguém ficou ferido.

Texto atualizado às 9h10.