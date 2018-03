Incêndio atinge favela em Guarulhos

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um incêndio atingiu e destruiu pelo menos oito barracos, nesta madrugada de sexta-feira, da Favela do Guinle, localizada no início da avenida Santana da Boa Vista, no bairro de Cidade Industrial Satélite, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

O fogo, que teve início às 3 horas, foi controlado às 4h30. Dez equipes dos bombeiros foram enviadas para o local. Ninguém ficou ferido segundo os bombeiros. Não se sabe ainda o que causou o incêndio.

A pericia irá para o local.