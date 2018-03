Incêndio atinge favela em Guarulhos

Um incêndio destruiu, nesta madrugada de quarta-feira, 1, pelo menos quatro barracos da favela localizada às margens do córrego Baquirivu-Guaçu, na Avenida Baquirivu, no bairro Cidade Industrial Satélite, ao lado do Centro de Detenção Provisória (CDP) II, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Por volta das 2h15, seis equipes dos bombeiros foram acionadas e, após acessaram a favela por dentro do CDP, controlaram as chamas rapidamente. A disposição dos barracos - um ao lado do outro e todos formando apenas uma fileira ao longo da margem do córrego - não possibilitou a propagação rápida do fogo.

Até as 3h15 desta madrugada, não havia registro de feridos.