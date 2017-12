Incêndio atinge favela do Moinho, na região central de São Paulo

Atualizada às 18h16

SÃO PAULO - Um incêndio atingiu, na tarde desta quinta-feira, 28, a favela do Moinho, na região central de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, dez viaturas foram deslocadas para a Avenida Rio Branco, na altura do número 1000. Por volta das 17h30, o fogo já havia sido extinto, mas a corporação ainda fazia o rescaldo do incêndio. Às 18 horas, os carros dos bombeiros começavam a deixar o local.

Segundo os bombeiros, entre 16 e 20 barracos foram incendiados. O fogo começou por volta das 16h20 e quarenta e cinco agentes trabalharam no combate ao fogo. Até as 17h30, não havia registro de feridos. Alguns moradores inalaram fumaça, mas passavam bem. Também não se sabe o que pode ter provocado as chamas.

Por volta das 18 horas, o trânsito era intenso nos arredores da favela. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) monitora o fluxo na esquina da Avenida Rio Branco com a Rua Eduardo Prado.

A favela do Moinho já registrou dois grandes incêndios nos últimos quatro anos. Em dezembro de 2011, uma pessoa morreu, três ficaram feridas e 380 famílias, desabrigadas. Em setembro de 2012, um novo incêndio deixou mais um morto e destruiu 80 barracos.