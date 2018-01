Incêndio atinge fábrica em Jandira

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros tenta controlar um incêndio numa fábrica de tintas, na região de Jandira, na Grande São Paulo, na tarde desta quinta-feira, 26. Não há informação sobre feridos.

Veja também:

Fábrica de Bauru tem incêndio de grandes proporções

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

GALERIA: confira fotos de outros incêndios em SP nesta semana

A corporação informou que a brigada de incêndio da empresa evacuou o local e tentou efetuar os primeiros combates.

Doze equipes do corpo de bombeiros de São Paulo e sete de Barueri estão no local, na Avenida João de Góes, próximo ao trevo de acesso à cidade, na altura do quilômetro 32 da Rodovia Castelo Branco.

As equipes encontram dificuldade em finalizar os trabalhos por causa da grande quantidade de material inflamável na fábrica.

Castelo Branco. Segundo a concessionária Viaoeste, que administra a via, as alças de acesso da rodovia para a cidade de Jandira estão bloqueadas na altura do quilômetro 32.

O motorista que segue pela rodovia em direção a São Paulo e pretende entrar na cidade de Itapevi deve acessar o retorno no quilômetro 26.

Texto aualizado às 18h06.