Incêndio atinge fábrica de tintas em Guarulhos, SP, e deixa 4 feridos

Atualizado às 19h

SÃO PAULO - Um incêndio atingiu uma fábrica de tintas em Guarulhos, próximo à Rodovia Presidente Dutra, na tarde desta sexta-feira, 6, e deixou quatro pessoas feridas. Duas vítimas foram socorridas com queimaduras leves nos braços e levadas para o Pronto Socorro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Outras duas pessoas foram atendidas no local com sintomas de intoxicação por ambulâncias do Samu e liberadas. Vinte e seis viaturas do Corpo de Bombeiros combateram as chamas, com o auxílio do helicóptero Águia da Polícia Militar.

O incêndio começou por volta de 14h30 e foi controlado no final da tarde. O fogo destruiu o galpão da fábrica. O quarteirão foi isolado pela Defesa Civil municipal e as empresas notificadas. Segundo o diretor da entidade, Paulo Victor Novaes, o local está sendo vistoriado e deve ser liberado ainda nesta noite. "Havia tempo que não registrávamos incêndios na região com esta proporção", afirmou. Não houve dano ambiental na região e as causas do incêndio não foram identificadas.

Bom Retiro. No final da manhã, houve outro incêndio na capital. A ocorrência foi em um terreno que acumulava lixo na Rua Sólon, próximo à Favela do Moinho, no Bom Retiro. Não houve vítimas e o fogo foi rapidamente controlado pelos bombeiros. O Viaduto Engenheiro Orlando Murgel e a Avenida Rio Branco foram interditados para averiguação da estrutura das vias.