Incêndio atinge fábrica de tecidos na zona central de São Paulo

SÃO PAULO - Um incêndio atinge uma fábrica de tecidos na tarde deste sábado, 29, na Rua Canindé, no bairro homônimo da região central de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o teto do imóvel desabou em decorrência do fogo e, por volta das 17h30, o fogo estava em fase de rescaldo. Não há registros de vítimas até o momento.

Segundo os Bombeiros, o chamado foi aberto às 15h46, tendo a primeira viatura chegado ao local às 16h05. O local fica em frente à Escola Estadual Orestes Guimarães e fica em meio a uma região conhecida pela produção têxtil.

Incêndio em São Paulo, bairro Canindé trata-se de fabrica de tecido, houve colapso de teto, sem vítimas 15 viaturas. pic.twitter.com/GQqazGBEE1 — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 29 de abril de 2017

Imagens do incêndio também foram registradas por um morador, nas quais há uma grande fumaça acizentada sobre o prédio. Veja abaixo: