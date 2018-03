Incêndio atinge fábrica de tecidos em Guaratinguetá-SP

TAUBATÉ - Um incêndio de grandes proporções atingiu na madrugada desta terça-feira, 15, a fábrica da Companhia de Fiação e Tecidos Guaratinguetá, localizada no bairro Pedregulho, em Guaratinguetá, a 175 km da capital paulista. O incêndio teve início por volta das 3h da madrugada e às 12h15 ainda não havia sido controlado.

Os bombeiros tiveram de derrubar uma parede nos fundos da fábrica para iniciar o combate às chamas. A Avenida João Pessoa, onde fica o prédio, e cinco ruas próximas ao local foram interditadas. A empresa produz colchas e cobertores e o incêndio atingiu o estoque de produtos como poliéster, acrílico e lã, principal matéria-prima da empresa, além de uma máquina de beneficiamento, que também foi destruída.

A proximidade com um posto de gasolina e a existência de muito material inflamável dificulta o trabalho dos bombeiros. Segundo a direção da empresa, quando o incêndio começou havia 50 trabalhadores do terceiro turno no prédio. Eles acionaram a brigada de incêndio interna na tentativa de conter o fogo. Eles conseguiram sair sem nenhum ferimento.

Homens e viaturas do Corpo de Bombeiros de várias cidades da região, além de membros da Defesa Civil e voluntários, atuam no local. No total são 110 pessoas e 13 viaturas. Ainda não há nenhuma informação sobre as possíveis causas do incêndio.