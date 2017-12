Incêndio atinge fábrica de roupas em São José do Rio Preto

SÃO PAULO - Um incêndio de grandes proporções atingiu um depósito de uma fábrica de roupas em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, na madrugada deste sábado, 15.

A empresa Pasquini&Pasquini fica localizada na Rua Roque de Campos Teixeira, 180, no Distrito Industrial.

O Corpo de Bombeiros informa que ninguém ficou ferido e as causas do acidente serão apuradas.

Ainda de acordo com a corporação, o telhado do estabelecimento desabou após o teto ser atingido totalmente pelas chamas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mande sua notícia - Quais problemas você enfrenta no trânsito e no caminho para o trabalho? O metrô parou? Viu uma manifestação na cidade? Presenciou um acidente ou algo inusitado? Fotografou ou filmou um fato e quer compartilhar? Os usuários de WhatsApp podem agora usar o aplicativo para colaborar com o Estado. Envie vídeos, fotos ou apenas o seu relato ou ideia de pauta pelo número (11) 9-7069-8639. Suas sugestões serão apuradas por um repórter e podem ajudar as pessoas. Participe.