Incêndio atinge fábrica de produtos inflamáveis em Jandira

SÃO PAULO - Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de essências em Jandira, município da Grande São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, parte da estrutura do prédio caiu devido às chamas,que criaram uma grande nuvem de fumaça escura. O fogo foi controlado por volta das 18h30. Não há registro de vítimas.

De acordo com os Bombeiros, 28 viaturas foram enviadas para o edifício, no qual ainda trabalham no combate às chamas. A fábrica fica localizada na Rua Eli Valter César, bairro Jardim Alvorada, na zona norte da cidade. A ocorrência foi registrada às 15h53.