Incêndio atinge fábrica de perfumes na Grande SP e mata mulher

SÃO PAULO - Um incêndio de grandes proporções atingiu, na tarde desta quarta-feira, 12, uma indústria de essência de perfumes em Cajamar, na Grande São Paulo.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma mulher morreu carbonizada e outras três pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelos moradores antes da chegada das equipes. As identidades das vítimas, no entanto, não foram divulgadas.

Incêndio controlado, infelizmente localizada uma vítima em óbito. pic.twitter.com/lT4VNXZMMG — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 12 de julho de 2017

Vinte e duas viaturas da corporação e um efetivo aproximado de 60 homens atuaram no controle das chamas. Por volta das 18 horas, o Corpo de Bombeiros informou que o combate ao incêndio estava em fase final. A Defesa Civil está no local.