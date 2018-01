Um incêndio atinge uma fábrica de biscoitos e salgados na tarde desta quinta-feira, 2, na Rua Jaime Ribeiro Wright, na altura do número 1.200, no bairro Colônia, na zona leste de São Paulo. De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, que enviou 14 equipes ao local, o fogo começou por volta 13 horas. Ninguém se feriu.