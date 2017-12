Incêndio atinge escola na Zona Leste

Um incêndio atingiu cinco salas da Escola Estadual Francisco Parente, localizada na Rua Toshio Yoshida, no Jardim Romano, na Zona Leste de São Paulo. O fogo começou por volta das 2h50, na madrugada do sábado para o domingo, 20, e a Polícia Civil ainda investiga se a causa do incêndio é criminal. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, as aulas foram suspensas nesta segunda-feira, 21, mas devem ser repostas.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), uma zeladora da escola ouviu o barulho de vidro quebrando quando o incêndio começou. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter o fogo, que destruiu parte da escola.

De acordo com a SSP, a perícia técnica já esteve no local mas ainda não há conclusões sobre o ocorrido. Também não houve registro de pessoas feridas. O caso foi registrado no 50º Distrito Policial (Itaim Paulista).

Em nota, a Secretaria Estadual de Educação informou que técnicos do órgão foram ao local para avaliar providências para melhor adequação dos alunos. A "A diretoria de ensino da região leste e a direção da escola estão à disposição da comunidade escolar", diz o texto.