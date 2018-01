Incêndio atinge escola em Parelheiros, na zona sul de SP

Atualizado às 14 horas.

Um incêndio atingiu a Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves, em Parelheiros, na zona sul de São Paulo, na noite deste sábado, 28. Segundo a Polícia Militar, o fogo começou por volta das 22 horas e só foi controlado por volta das 23h30.

Bombeiros passaram toda a madrugada fazendo o rescaldo no colégio, localizado na Avenida Paulo Guilguer Reimberg. Não há registro de feridos.

Segundo a PM, há suspeita de que o incêndio tenha sido criminoso, pois salas foram reviradas e objetos foram roubados. A polícia, no entanto, não soube informar quais objetos foram levados.

O caso foi encaminhado para o 101º Distrito Policial, no Jardim das Embuias, e a perícia será enviada ao local para apurar as causas do incêndio.

Segundo a Secretaria Estadual de Educação, as aulas dos alunos não serão comprometidas porque os estudantes da rede estão de férias e só devem voltar às escolas no dia 14 de julho. A pasta informou ainda que, depois do trabalho da perícia da polícia e do Corpo de Bombeiros, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) fará um trabalho de vistoria no local para ver se há necessidade de obras de reparação, se houve bens perdidos e quais precisarão ser substituídos.