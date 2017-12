Incêndio atinge escola da zona leste de SP

SÃO PAULO - Um incêndio atingiu a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Armando de Salles Oliveira, no Jardim Planalto, zona leste de São Paulo, às 7h desta sexta-feira, 21. O fogo começou numa sala de aula e as causas ainda são investigadas. Ninguém ficou ferido. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros e uma ambulância do Samu estavam no local, mas as chamas já foram controladas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), esta sexta era dia de reunião pedagógica na escola e por isso não havia alunos. Ao detectar o fogo, a equipe administrativa que estava no local chamou o Corpo de Bombeiros. A SME não soube informar quais os danos e se as aulas serão interrompidas para reparos.