Incêndio atinge empresa de reciclagem na zona norte de SP

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros foi acionado às 14h30 desta quarta-feira, 30, para combater um incêndio em um matagal, em Pirituba, na zona norte de São Paulo. Dez equipes foram enviadas para o local. Não há registro de feridos.

De acordo com a corporação, o fogo começou em um matagal e se espalhou por uma empresa de reciclagem localizada próxima ao foco do incêndio, na Avenida Chica Luisa. Até às 16h30, as chamas ainda não tinham sido controladas. A causa do incêndio será investigada.