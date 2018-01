Incêndio atinge dez barracos em comunidade na Brasilândia

SÃO PAULO - Um incêndio atingiu pelo menos dez barracos na região do Jardim Damasceno, na Brasilândia, zona norte de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado foi recebido por volta das 13h desta segunda-feira, 26.

Cerca de uma hora depois, o incêndio já havia sido controlado e os bombeiros faziam o trabalho de rescaldo. Dez viaturas foram enviadas ao local. A Defesa Civil da subprefeitura da Freguesia do Ó foi acionada e uma equipe da assistência social já havia chegado à comunidade para conversar com as famílias atingidas, segundo a assessoria de imprensa do órgão.