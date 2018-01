Incêndio atinge depósito na zona oeste de SP

Paulo Maciel, Ricardo Valota e Daniela do Canto, Central de Notícias

Homem observa incêndio em galpão na Lapa. Foto: Werther Santana/AE Um incêndio de grandes proporções destrói, desde as 4h desta quinta-feira, 26, um galpão da Empresa Brasileira Armazéns Gerais Entrepostos Ltda (Embragen), onde estão armazenados produtos diversos, como brinquedos, eletrodomésticos e alimentos, na Rua João Tibiriçá, próximo ao hipermercado Extra da Rodovia Anhanguera, na Lapa, zona oeste de São Paulo. O Corpo de Bombeiros foi acionado pela primeira vez às 4h11 e enviou 10 equipes para o local, mas um total de 20 combatiam o fogo às 6h30. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio nem há registro de vítimas até o momento.