Incêndio atinge depósito na zona leste

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um total de 22 viaturas dos bombeiros foi necessário para controlar um incêndio que teve início noite de domingo, 20, e atingiu um depósito de materiais diversos para reciclagem na Rua Nicolau Nasoni, no Jardim Dona Sinhá, região do Sapopemba, na zona leste de São Paulo.

À 1h30 desta segunda-feira, 21, a maioria das equipes já havia retornado e apenas duas permaneciam no local para realizar o trabalho de rescaldo, no qual o material queimado é encharcado para evitar o ressurgimento das chamas. Não se sabe ainda a causa do incêndio. Ninguém ficou ferido segundo os bombeiros.