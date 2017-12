Incêndio atinge depósito de roupas no Brás durante a madrugada

SÃO PAULO - Um incêndio de grandes proporções atingiu na madrugada desta segunda-feira, 18, um depósito de roupas no Brás, no centro de São Paulo. Os bombeiros já controlaram as chamas.

O fogo começou por volta das 2h30 em um prédio localizado na Rua Praia dos Lavradores. Cerca de 15 equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionadas para combater o incêndio.

Atualizando Oco no Brás. Subiu para 16 Vtrs, 49 homens do Corpo de Bombeiros no combate a este incêndio. Defesa Civil acionada... — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 18 de setembro de 2017

Atualizando Oco no Brás. Fogo extinto pelo local, passamos agora para a fase de ventilação e rescaldo. Aguardando maiores informes. — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 18 de setembro de 2017

Os bombeiros informaram que vão investigar as causas do incêndio. Não há registro de feridos até o momento.

A ocorrência deve afetar o trânsito na região pela manhã, já que a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou algumas ruas da região de comércio popular do Brás - como a Rua Oriente, no trecho entre as Ruas Rodrigues dos Santos e Barão de Ladário. Segundo a CET, ainda não há previsão para a liberação das vias.