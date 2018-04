Incêndio atinge depósito de rede varejista em Guarulhos

SÃO PAULO - Um incêndio de grandes proporções atingiu um depósito da rede varejista Ponto Frio nesta quarta-feira, 12, em Guarulhos, na Avenida Papa João Paulo I, 5.550, altura do quilômetro 215 da Rodovia Presidente Dutra, na Grande São Paulo.

Veja também:

Acompanhe a situação do trânsito

Incêndio não afetará entregas, afirma Ponto Frio

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 16h30 e foi controlado às 18h30. Não houve vítimas. Vinte viaturas dos bombeiros e uma da Defesa Civil de Guarulhos foram enviadas para o depósito, que tem 15 mil metros quadrados.

O Ponto Frio informou que o local foi evacuado e confirmou que não houve vítimas. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), os pousos e decolagens no Aeroporto Internacional de Cumbica, localizado próximo ao local do incêndio, seguiam normais.

Dois condomínios residenciais, próximos à Avenida Papa João Paulo I, foram evacuados pela Defesa Civil. O diretor do órgão, Paulo Victor Novaes, destacou que se decidiu retirar os moradores por causa da grande cortina de fumaça. Juntos, os conjuntos têm cerca de 100 moradias, sendo um deles formado por prédios e o outro por casas. As causas do incêndio serão investigadas.

Trânsito

O acesso da Rodovia Hélio Smidt à Rodovia Presidente Dutra foi bloqueado, nos dois sentidos, por volta das 18 horas. Segundo a concessionária Ecopistas, a interdição foi para facilitar a ação dos bombeiros. A concessionária NovaDutra informou que a via não foi interditada.

(Com reportagem de Eduardo Roberto, Gabriel Pinheiro, Julia Baptista e Priscila Trindade)