Incêndio atinge depósito de produtos químicos em São Bernardo

SÃO PAULO - Dezoito viaturas do Corpo de Bombeiros trabalham para combater um incêndio de grandes proporções em um galpão onde são armazenados produtos químicos em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, desde em torno das 3 horas desta quinta-feira, 3. O galpão fica na Rua dos Vianas, próximo à Rua 1º de Maio, no bairro Baeta Neves. Não há registro de vítimas no local.

Conforme os bombeiros, o depósito pertence a uma indústria de resíduos contaminados de óleo e, portanto, há materiais altamente inflamáveis e risco de explosões. A via tem várias construções residenciais, mas, até o momento, não há informações sobre outras edificações atingidas.

O fogo foi controlado por volta das 6 horas, mas ainda não foi extinto e está em fase de rescaldo.

Incêndio extinto fase de rescaldo em galpão, sem vítimas, rua Dos Vianas, 1765 – São B. do Campo, aguardo informações.#193I pic.twitter.com/Mux0iDlnvJ — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 3 de agosto de 2017

As causas do incêndio serão investigadas pela perícia.