Incêndio atinge depósito de materiais recicláveis no Brás

Bruno Lupion e Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um depósito de materiais recicláveis com grande quantidade de papelão pegou fogo na madrugada de sexta-feira, 9, na altura do nº 631 da Rua 21 de Abril, no Brás, região centro-leste da capital paulista.

Segundo os bombeiros, o fogo começou às 4 horas e 13 equipes foram acionadas para combater as chamas por quase uma hora. Não houve vítimas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A intensidade do incêndio permitiu a visualização do clarão e da fumaça a quem estava na sede da corporação, localizada na Praça Clóvis Bevilacqua, na Sé, segundo os bombeiros.