Incêndio atinge terreno alvo de reintegração de posse na zona sul de SP

Atualizada às 9h48

SÃO PAULO - Um incêndio de grandes proporções atinge barracos em um terreno alvo de reintegração de posse na manhã desta segunda-feira, 31, na região do Jardim Clímax, zona sul da capital paulista. Os bombeiros estão no local para combater o fogo.

As chamas começaram por volta das 7h e destruíram barracos e casas de alvenaria do terreno, localizado na Rua Professor Arthur Primavesi. A via está bloqueada para trabalho do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar acompanha o cumprimento da reintegração e afirma que os moradores iniciaram o incêndio nos barracos, em protesto contra o despejo. Antes, os sem-teto haviam ateado fogo em pedaços de madeira, entulhos e colchões para armarem barricadas no acesso à área da reintegração.

Segundo a Secretaria de Seguranla Pública, cerca de 100 famílias, com 500 pessoas, estão instaladas na área. A reintegração foi solicitada por Atua Projeto Imobiliário 12 Ltda, proprietário da área.

Ainda segundo a PM, não houve confronto e os moradores saíam do local pacificamente. Até o momento, não há informação de feridos.

Trânsito. Seis linhas de ônibus foram desviadas da Rua Arlindo Vieira para a Avenida do Cursino, por causa da reintegração de posse. Veja lista:

5036/10 Jd Celeste - Terminal Sacomã

5038/10 PQ Bristol - Terminal Sacomã

4709/10 Jd Savério - Metrô Vila Mariana

4732/10 Vila Liviero - Metrô Saúde

4727/10 Jd Climax - Metrô Praça da Árvore

4742/10 Jd Climax - Metrô São Judas