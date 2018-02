SÃO PAULO - Um incêndio atingiu alguns barracos desativados na Avenida Presidente Wilson, no bairro da Mooca, zona leste de São Paulo, no fim da tarde desta sexta-feira, 5. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não há registro de vítimas.

Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviados ao local. O fogo já está controlado. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.