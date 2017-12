Incêndio atinge barracão de Escola de Samba na zona norte de SP

SÃO PAULO – Um incêndio atingiu um barracão de Escola de Samba na Avenida Otto Baumgart, número 100, na Vila Guilherme, na zona norte de São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada no início da manhã, mas o fogo já está controlado. Porém, motoristas devem evitar a região.

ref. ao incêndio na Escola de Samba, Fogo extinto pelo CB, atingiu uma área aprox de 900 m² s/ vitima. no local 03 vtrs rescaldo final #193I — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 20 de maio de 2017

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As causas do incêndio serão investigadas.

Mande sua notícia - Quais problemas você enfrenta no trânsito e no caminho para o trabalho? O metrô parou? Viu uma manifestação na cidade? Presenciou um acidente ou algo inusitado? Fotografou ou filmou um fato e quer compartilhar? Os usuários de WhatsApp podem agora usar o aplicativo para colaborar com o Estado. Envie vídeos, fotos ou apenas o seu relato ou ideia de pauta pelo número (11) 9-7069-8639. Suas sugestões serão apuradas por um repórter e podem ajudar as pessoas. Participe.