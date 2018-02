Incêndio atinge bar onde Rota matou seis Em 28 de maio, uma operação das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) no lava-rápido e no estacionamento do bar Barracuda terminou com seis mortos. Na noite de anteontem - justamente nesta semana em que PMs viraram alvo de criminosos -, o local onde fica o estoque do bar pegou fogo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) e funcionários do casa noturna, tudo foi provocado por um curto-circuito.