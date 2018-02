Incêndio atinge autopeças na zona sul de SP

SÃO PAULO - Um incêndio destruiu, no início da madrugada desta quarta-feira, uma loja de autopeças localizada na altura do nº 2.907 da Avenida do Cursino, próximo à esquina com a Rua Dom Villares, na Vila Moraes, zona sul de São Paulo.

Sete equipes dos bombeiros foram acionadas. Não houve feridos; não se sabe ainda o que iniciou as chamas. Na noite de 31 de março deste ano, outro incêndio atingiu uma loja do mesmo ramo também na Avenida do Cursino.

Não se sabe ainda se é a mesma loja. Na ocasião, foram utilizadas 12 equipes dos bombeiros.