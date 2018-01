Incêndio atinge armazém no Porto de Santos

SÃO PAULO - Um incêndio de grandes proporções atingiu um armazém de açúcar no Porto de Santos, no litoral paulista, na tarde deste domingo, 3. De acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade, não houve registro de vítimas.

O terminal açucareiro pertence à empresa Rumo Logística, do Grupo Cosan. O fogo pode ter atingido outros armazéns do Porto de Santos, o maior da América Latina.

Viaturas e embarcações foram acionadas para apagar as chamas, que não haviam sido controladas até às 20h40. A corporação ainda não tem informações sobre a origem do incêndio.