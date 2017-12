Incêndio atinge área de preservação à margem da Castelo Branco

SOROCABA - Um incêndio atingiu uma área de preservação permanente no bairro Botuxim, à margem da rodovia Castelo Branco, no município de Itu, no fim da tarde desta sexta-feira, 24. As chamas consumiram uma grande extensão da mata e lançaram colunas de fumaça sobre a rodovia.

De acordo com a universitária Débora Supino, que passava de carro no local, a visibilidade chegou a ficar prejudicada no trecho, na altura do km 64 da rodovia. As duas pistas foram atingidas pela fumaça escura.

Até as 18h30, as chamas não eram combatidas e avançavam mata adentro. A região, coberta com remanescentes de Mata Atlântica, é protegida por ser formadora de ribeirões que abastecem a cidade de Itu.

Outro incêndio atingiu de manhã uma área de pastagem no bairro Bacaetava, em Iperó, próximo do Centro Tecnológico da Marinha e no entorno da Floresta Nacional (Flona) de Ipanema. As chamas foram controladas pela brigada de incêndio da Marinha.

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), em 24 dias, este mês, foram registrados 105 incêndios em matas no Estado de São Paulo. Desde janeiro, foram 906 queimadas. O tempo seco e as geadas podem ter contribuído para os números deste mês.