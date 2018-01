Incêndio atinge apartamento no centro de São Paulo

SÃO PAULO - Um incêndio atingiu um apartamento no centro de São Paulo na tarde desta segunda-feira, 25. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o local atingido fica na Rua Matias Aires, próximo à Rua da Consolação. Uma mulher, de 60 anos, inalou fumaça e teve de ser socorrida no local.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender a ocorrência às 18h15, e deslocou oito viaturas. Segundo o solicitante, o fogo foi causado por uma explosão. Às 19h20, o incêndio já havia sido extinto, segundo os bombeiros, mas a corporação permanecia no local para trabalhos de rescaldo e ventilação.

O apartamento, que fica no 9º andar, ficou bastante danificado, de acordo com o Corpo de Bombeiros, mas a corporação não soube precisar se o prédio seria interditado em decorrência do fogo.

Por causa do incêndio, a Rua Matias Aires, no encontro com a Rua da Consolação foi bloqueada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).