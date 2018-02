Incêndio atinge apartamento em Santa Cecília, centro de SP

Uma pessoa foi encaminhada para o Hospital Santa Casa após um incêndio que atingiu um apartamento, em Santa Cecília, centro de São Paulo. O Corpo de Bombeiros enviou três viaturas ao local e não soube informar o que teria causado as chamas.

Uma pessoa, que estava sozinha no apartamento, teria inalado fumaça e foi socorrida no Pronto Socorro da Santa Casa. De acordo com o Corpo de Bombeiros o incêndio começou às 15h30 e o fogo foi extinto às 16h10. Não há informações sobre o que teria causado o incêndio que estava localizado na cozinha da residência.