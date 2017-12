Incêndio atinge andares de edifício comercial na Marginal do Pinheiros Um incêndio atingiu os andares superiores de um edifício comercial na Marginal do Pinheiros, próximo da Ponte Eusébio Matoso, na zona oeste de São Paulo, por volta das 14h de ontem. O fogo foi consequência de um problema com o sistema de ar condicionado, segundo a administração do prédio. Oito viaturas dos bombeiros foram para o local e, segundo a corporação, não houve vítimas. Testemunhas contaram que o fogo foi controlado cerca de uma hora depois de seu início. Não houve danos estruturais ao edifício, segundo a administração do prédio.