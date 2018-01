Incêndio atinge abrigo para adultos na Bela Vista, zona sul de SP

Um incêndio atinge desde às 6h30 desta sexta-feira, 13, um casarão de três andares onde funciona o Centro de Acolhida para Adultos Lygia Jardim, da Prefeitura, na altura do nº 39 da Rua São Domingos, no bairro da Bela Vista, região centro-sul da capital paulista. O local possui 60 vagas para homens e 40 vagas femininas. Quatro viaturas dos bombeiros foram acionadas e o fogo já foi controlado. Não há informações sobre feridos nem sobre as causas do incêndio.