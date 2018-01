Um incêndio atinge desde as 4 horas deste sábado, 6, o prédio administrativo da Subprefeitura do Campo Limpo, na esquina da Rua Nossa Senhora do Bom Conselho com a Estrada de Campo Limpo, na zona sul de São Paulo.

Às 6 horas, já chegava a 13 o número de equipes dos bombeiros que combatiam as chamas. O fogo teve início no primeiro andar do prédio. Não há registro de feridos por enquanto.