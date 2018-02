Incêndio atinge a favela de Paraisópolis

Atualizada às 8h59

SÃO PAULO - Um incêndio atingiu barracos da favela de Paraisópolis, a maior de São Paulo, entre as 7h14 e as 8h15 desta sexta-feira, na zona sul da capital paulista. O fogo destruiu moradias na Rua Campos Freire, 100, Vila Andrade, mas ninguém se feriu, segundo o Corpo de Bombeiros. O helicóptero Águia 9 da Polícia Militar e 16 viaturas chegaram a atuar na ocorrência, mas no momento 13 viaturas permanecem local fazendo o trabalho de rescaldo.

A comunidade tem 788 metros quadrados e 17.159 imóveis, e cerca de 80 mil habitantes, segundo estimativa da Prefeitura. Não há informações sobre o número de barracos atingidos.