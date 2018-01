Incêndio atinge 80 veículos em garagem de ônibus em Mauá

SÃO PAULO - Cerca de 80 ônibus foram atingidos por um incêndio na madrugada desta quinta-feira, 11, em Mauá, na região metropolitana de São Paulo. Não houve feridos. Todos os veículos são da Empresa Auto Ônibus Santo André (E.A.O.S.A.), conhecida como Princesinha, que presta serviços de transporte na região do ABC Paulista.

Segundo a empresa, a garagem abrigava apenas ônibus desativados, que não seriam mais utilizados na prestação de serviços. O incidente está sendo investigado pela Polícia Civil, que ainda não identificou a causa para o surgimento do fogo. O estacionamento fica localizado no número 530 da Avenida Eugênio Negri, no bairro Jardim Cruzeiro, ao lado de outra garagem de ônibus, utilizado pela empresa Suzantur Mauá. O transporte na região não foi afetado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi identificado à 1 hora e controlado por volta das 3h40. Ao todo, 13 viaturas e 46 profissionais trabalharam na extinção do fogo.