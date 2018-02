Incendiários destroem ônibus em Guarulhos

SÃO PAULO - Um ônibus da Viação Vila Galvão foi alvo de incendiários, por volta das 20 horas de quarta-feira, 6, no trevo de Bonsucesso, próximo ao quilômetro 209 da rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

No momento em que o coletivo, que havia saído do centro de Guarulhos e seguia para o bairro Santa Paula, encostou junto ao ponto para o desembarque de alguns passageiros, um Fiat Palio escuro parou atrás do ônibus e dois dos ocupantes do carro entraram pela porta traseira, ordenando que todos descessem.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Havia pelo menos 60 pessoas dentro do coletivo. A dupla disse aos passageiros que a ação era um protesto, mas não informou o motivo. Após espalharem dentro do coletivo todo o combustível que havia em um galão, os criminosos atearam fogo. Policiais militares da 2ª Companhia do 31º Batalhão foram acionados, mas não localizaram os incendiários.

A princípio ninguém ficou ferido. O caso foi encaminhado ao 7º Distrito Policial de Guarulhos.