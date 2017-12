Inaugurado prolongamento da Jacu-Pêssego

Foi inaugurado na tarde deste sábado, 16, por volta das 14 horas, o prolongamento da Avenida Jacu-Pêssego, na zona leste, que liga a capital até o Trecho Sul do Rodoanel, em Mauá. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os motoristas já podem circular pelo local. O novo trecho tem 13,4 quilômetros de extensão.

A inauguração já havia sido cancelada por três vezes. O último cancelamento aconteceu no dia 2 de outubro, véspera do primeiro turno das eleições. Na época faltava o sistema de iluminação. Agora, apesar do trecho estar liberado para o tráfego, ainda resta concluir algumas guias, terminar a iluminação e pequenas obras, além de quatro passarelas. Até o momento, a obra custou R$1,9 bilhão.