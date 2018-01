Inaugurado mais um centro para inspeção veicular em SP

A Prefeitura de São Paulo e a concessionária Controlar inauguraram hoje mais um Centro de Inspeção Ambiental Veicular. O novo Centro de Inspeção, localizado na Rua Sabbado D''Angelo, 1.300, em Itaquera, na zona leste da cidade, ocupa uma área de 6.100 m2 e possui seis linhas de inspeção com atendimento simultâneo. A capacidade mensal de atendimento é de 27.750 inspeções.

Com este 10º posto de atendimento, a capacidade da empresa é de 265.350 inspeções/mês de veículos entre quatro e duas rodas, além das 2.800 novas vagas abertas no Centro de Inspeção da Barra Funda, em função do horário estendido de atendimento. Para agendar a inspeção é preciso entrar no site da Controlar imprimir o boleto, realizar o pagamento na rede bancária credenciada e, em até 72 horas, agendar a inspeção também via site ou pelo telefone (11) 3545-6868.