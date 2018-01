Inaugurada na Rocinha passarela de Niemeyer

O governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), inaugurou ontem a passarela (foto) projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer que liga o Complexo Esportivo da Rocinha à favela, em São Conrado, zona sul do Rio. Antes da chegada do governador, moradores da localidade conhecida como Laboriaux protestaram contra a remoção de 840 famílias e pela reabertura da Escola Municipal Abelardo Chacrinha Barbosa, fechada desde as enchentes de abril. Uma moradora reclamou da dificuldade do acesso à passarela para deficientes físicos. A Empresa de Obras Públicas prometeu resolver o problema hoje.