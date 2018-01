Inauguração do monotrilho na zona leste é adiada de novo

A inauguração do monotrilho da Linha 15-Prata, entre as Estações Vila Prudente e Oratório do Metrô, foi adiada novamente. Prevista para ocorrer neste sábado, ela foi cancelada e não há nova data para o início da operação. A informação foi confirmada pelo secretário de Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes, na manhã desta sexta, durante assinatura do contrato para construção do monotrilho da Linha 18-Bronze - que liga a capital à região do ABC e ficará a cargo do consórcio ABC Integrado, por R$ 4,2 bilhões.

Fernandes explicou que o novo atraso se deu pela ausência de um certificado de homologação internacional. O documento certificaria a quantidade de horas de teste do monotrilho exigidas antes do início do funcionamento. Além disso, relatou haver ajustes a serem feitos na operação dos veículos.

"O governador foi taxativo para não por ninguém em risco, que é nulo, mas há o desconforto", disse o secretário.

Defasagens. Fernandes relatou ainda existirem defasagens entre as portas do trem e as da plataforma. "Cerca de 20 centímetros é tolerado, mais do que isso não, mas não existe nada mais do que isso. Há também um ou outro detalhe de sinalização."

Quando as Estações Vila Prudente e Oratório do monotrilho passarem a funcionar, estará inaugurada a sexta linha metroviária da capital paulista, com um custo de R$ 6,4 bilhões.